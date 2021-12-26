التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 والشروط المطلوبة عبر وزارة الموارد البشرية

نستعرض معكم تفاصيل أكثر اليوم حول التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المملكة العربية السعودية والتي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار السعي لتطوير معيشة المواطنين من ليس لهم دخل، وقد قامت الوزارة من خلال النظام الجديد في الضمان بتوفير كافه ما يحتاجه المواطنين، ولكن وفقاً إلي الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المتقدم، وعبر موقع ثقفني نستعرض معكم مزيد من التفاصيل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فأن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد يتم من خلال المتقدمين الذين يحملون الجنسية السعودية والمقيمين بها بصورة دائمة، وأن يكون الدخل الخاص بالمستفيد لا يزيد عن الحد الأدنى وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و550 ريال سعودي لكل فرد، وأن يكون المتقدم لا يستطيع العمل بسبب الإصابة بأمراض مزمنة أو بسبب وجود إعاقة تمنع العمل، وبالإضافة إلي المستفيد يكون لا يعيش في إحدى دور الايواء التي تدعمها السعودية مادياً، ووفقاً إلي ذلك يتم تقديم الأوراق التي تثبت احقيه المعاش ويتم الموافقة علي الطلب بعد المراجعة مباشرة، ليتم صرف المعاش في العام الجديد.

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خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

ومن خلال الخطوات الآتية يمكنكم تسجيل جديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك علي النحو التالي.