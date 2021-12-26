مواعيد العلاوة السنوية للمعلمين وكم مقدارها وكيفية الاستعلام عنها

مواعيد العلاوة السنوية للمعلمين هو شئ أساسي يشغل تفكير الكثير من المعلمين العاملين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت السلطات السعودية عن بعض التغيرات التي ستطرأ على نظام صرف الرواتب في جميع الهيئات والقطاعات الحكومية والتي تأتي على رأسها وزارة التعليم السعودية، كما العنت الوزارة وأكدت علي انه سيتم صرف الرواتب في الفترة المقبلة علي أساس التقويم الميلادي وليس الهجري المعمول به منذ فترة طويلة والذي سيتم من خلاله اعتماد صرف العلوات السنوية الخاصة برواتب المعلمين، كما أكدت الوزارة عن موعد نزول العلاوة وفي السطور التالية سوف نكشف عنها هذا الموعد الذي حددته الوزارة.

مواعيد العلاوة السنوية للمعلمين ومقدارها

وتضم وزارة التعليم قطاع كبير من المعلمين الوافدين هذا فضلا عن المعلمين من أبناء الوطن، وجميعهم يتساءلون عن موعد نزول العلوات، ومن هذا المنطلق كشفت وزارة التعليم عن موعد صرف العلوات السنوية للعام الميلادي الجديد 2022 وذلك في 27 من شهر يناير المقبل من العام الجديد، كما أكدت الوزارة علي أن العلاوة السنوية يتم احتسابها من خلال سلم الرواتب والمستوى الوظيفي الذي وصل إليه المعلم خلال الفترة الماضية في اخر تقيم له.

كم هي علاوة المعلم السنوية

وتنقسم العلاوة السنوية بين المعلمين للعام الميلادي الجديد 2022 ما بين فئة المعلم ومساعد المعلم، وفئة الممارسين، والمعلم المتقدم، والمعلم الخبير، وتنقسم العلوات بين هذه الفئات بين 6 مستويات مختلفة وهي سلم الرواتب الجديد الذي تم اعتماده من قبل الوزارة وهي كما يلي:

كيفية الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين

وأكدت الوزارة علي أن كنت من المعلمين التابعين للوزارة يمكنك أن تتبع خطوات الاستعلام عن العلاوة التي أعلانه عنها وزارة التعليم، وهذا جاء في سياق أعلانها عن موعد نزول العلوات، ويكون الاستعلام عن مقدار العلوات للمعلمين من خلال الدخول إلى بوابة نظام فارس الإلكترونية التي تقوم بإتاحة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمعلمين التابعين لها والذين يمكنهم الاستعلام من خلال الدخول على حسابهم الخاص المسجل على النظام والدخول إلى خدمة الرواتب والبدلات، ومنها اختيار خدمة “التعريق بالرواتب” سيظهر أمامك كشف كامل عن الراتب الخاص بك وموعد الصرف وأيضًا كل ما يخص العلاوة السنوية مع موعد الصرف.