تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، مساء السبت، عن تسجيل 12 إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” في المملكة.
وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح صحفي، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ”أوميكرون” في الأردن وصلت لـ 33 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية ، وفق بترا .
وأكد الدكتور البلبيسي، أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.
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