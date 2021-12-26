تبادل بين وزيري الدفاع والعدل.. تعديل وزاري عاجل

تبادل بين وزيري الدفاع والعدل.. تعديل وزاري عاجلأجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم الأحد، تعديلًا وزاريًا جزئيًا شمل تبادل وزيري الدفاع والعدل منصبيهما.

وأوضح روبلي في مرسوم، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية - أنه تم تعيين عبدالقادر محمد نور، الذي كان يتولى وزارة العدل، وزيرًا.

للدفاع، بينما أسندت حقيبة العدل لحسن حسين حاجي، الذي كان وزيرًا للدفاع.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للوزيرين المتبادلين لتولي مناصبهما في أسرع وقت ممكن.