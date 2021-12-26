أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

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طيران العدوان يعاود قصف صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي الليلة (قبل قليل) قصف مناطق سكنية بالعاصمة صنعاء، وقصف طيران العدوان السعودي منطقة سكنية بمديرية معين غربي صنعاء. طيران العدوان يعاود قصف صنعاءعاود طيران العدوان السعودي الليلة (قبل قليل) قصف مناطق سكنية بالعاصمة صنعاء، وقصف طيران العدوان السعودي منطقة سكنية بمديرية معين غربي صنعاء. وتوقعت مصادر محلية وقوع ضحايا بشرية ومادية في ممتلكات المواطنين .

وفي وقت لاحق أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين، الحي الليبي بمنطقة عصر في مديرية معين. وأشار المصدر إلى أن غاراتي طيران العدوان، تسببت في أضرار بالغة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم والمناطق الآهلة بالسكان .. واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف الأحياء السكنية وتدمير البنية التحتية ومقدرات البلاد في ظل صمت دولي مريب.



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