أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 92 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 92 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 92 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 3 غارات للطيران التجسسي على حيس وتحليق 3 طائرات حربية و3 طائرات تجسسية في اجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً محاولة تسلل في حيس، و22 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 43 قذيفة و 56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.