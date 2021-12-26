هيئة الطيران المدني الأفغانية تتسلم 3 أنظمة رادارات فرنسية

أعلنت هيئة الطيران المدني الأفغانية وصول شحنة من معدات رادارات الطيران إلى كابل، في إطار العقد المبرم بين الهيئة ومجموعة "تاليس" الفرنسية متعددة الجنسيات بقيمة بلغت 112 مليون يورو.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد إن "شحنة فرنسية من معدات رادار الطيران وصلت إلى كابل وتم تسليمها إلى وزارة النقل والطيران وتشمل ثلاثة أنظمة رادارات".

وأوضح البيان أن الشحنة "سيتم تركيبها في 12 موقعا في محافظات كابل وبلخ وهرات، لمراقبة المجال الجوي في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يتم ذلك قبل نهاية 2023".

وأشار إلى أن "عقد التركيب، البالغ قيمته 112 مليون يورو، قد تم توقيعه بين الهيئة ومجموعة تاليس الفرنسية متعددة الجنسيات".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أعلن في الـ20 من الشهر الجاري أنه من المقرر أن يتوجه خبراء من قطر وتركيا إلى العاصمة الأفغانية لبحث تشغيل مطار كابل الدولي مع إدارة "طالبان"، لافتًا إلى أن بلاده قد تعمل على تشغيل المطار في حال كانت الشروط مناسبة.