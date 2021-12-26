نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي مساعدة مالية من بيت الزكاة الكويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط إرسال طلب للحصول علي مساعدة مالية من بيت الزكاة الكويتي, يعتبر بيت الزكاة الكويتي من المؤسسات المستقلة مالية داخل دولة الكويت, لذا فهي تقوم بجمع مبالغ الزكاة من الأشخاص الذين يرغبون في إخراج زكاتهم, وإعطاء هذه الزكاة لمن يستحقها, فإذا كنت تعتقد بأنك تستحق للزكاة فيمكنك أن تقوم بتقديم طلب إلي بيت الزكاة الكويتي للحصول علي دعم ومساعدة مالية.

شروط الحصول علي دعم مالي من بيت الزكاة الكويتي

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل بيت الزكاة, وقام بيت الزكاة الكويتي بتقسيم مبالغ الزكاة إلي عدد من الحالات التي رأي بيت الزكاة أنها تستحق الدعم المادي.

حالات استحقاق مساعدات بيت الزكاة الكويتي

المرضي.

المعاقين.

سداد ديون الأسر الكويتية.

حالات الدين بشكل عام والغارمين.

سداد الديون للأجانب.

شروط كل حالة

المرضي

لابد أن يكون أكبر من 18 عاماً.

يجب أن يكون عاجزا أو مريض بمرض يمنعه من العمل لمدة من الوقت.

يجب أن لا يكون لديه دخل يكفيه لتغطية مصاريف العلاج.

المعاقين

لابد أن يتملك ملف سابق لدي بيت الزكاة الكويتي.

ان تكون إعاقته لا تجعله يقدر علي الذهاب إلي بيت الزكاة.

سداد ديون الأسر الكويتية

اعلي قيمة للدين لابد أن لا تتجاوز الخمس وعشرون ألف دينار كويتي.

هناك حكم محكمة بمبلغ الدين.

عدم تطابق شروط القرض الحسن مع هذه الأسرة.

ديون الغارمين

يتم دفع الدين عن ورثة المقترض في حالة أن قامت النجمة بالحكم عليهم.

يتم دفع الدين للكفيل في حالة كون المديون مسافر أو مريض أو مسجون.

يتم دفع أتعاب المحامين في حالة حكم المحكمة.

يتم تقديم مبالغ المساعدة في قضايا الأحوال الشخصية.

سداد الديون للأجانب

يجب أن يكون هناك حكم محكمة.

يجب أن لا يزيد مبلغ الاستحقاق عن خمس وعشرون ألف دينار كويتي.

كيفية التواصل مع بيت الزكاة الكويتي

يمكنك أن تتواصل مع بيت الزكاة الكويتي عبر بعض الأرقام التي تم تخصيصها لتلقي استفسارات وشكاوى المستفيدين ومن يرغب في الاستفادة من مبالغ دعم بيت الزكاة الكويتي يمكنك الاتصال على الأرقام الأتية ( 22241880 – 22241881 – 22241887 – 22241882 – 22241884 – 22241886 ).