نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إرسال طلب إلي بيت الزكاة الكويتي, يقوم بيت الزكاة الكويتي باستقبال طلبات الحصول علي مساعدات مالية من خلاله, وذلك من خلال الأموال التي تم جمعها من الأشخاص الذين قاموا بإخراج زكاتهم, والذي يميز بيت الزكاة الكويتي بأنه يتحرى الدقة في كيفية إعطاء مبالغ زكاة الأشخاص وضمان وصولها إلي مستحقيها, لذلك وضعت بعض الشروط والأحكام التي يتم السير عليها في إخراج أموال الزكاة.

خطوات التقدم علي المساعدات المالية لبيت الزكاة الكويتي

يمكن لأي شخص داخل دولة الكويت أن يقوم بتقديم طلب للحصول علي مساعدات بيت الزكاة الكويتي, وذلك في حالة تطابق الشروط والضوابط علي المتقدم.

الدخول علي موقع بيت الزكاة الكويت. يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية, ومنها تقوم بالضغط علي أيقونة خدمات طالبي المساعدات. ثم النقر علي تقديم مساعدة مالية. يتم بعد ذلك بكتابة الرقم المدني. ثم كتابة الاسم, ثم تحديد الجنس وتاريخ الميلاد. وفي الخطوة التالية تقوم بكتابة جنسية المتقدم وكذلك حالته الاجتماعية. بعدها تقوم بكتابة عدد أفراد الأسرة, ثم تحديد مكان الإقامة. ثم تقوم بإدخال بعض البيانات الأخري مثل كتابة رقم الجوال واسم البنك الذي تتعامل معاه ورقم حسابك. في الخطوة قبل الأخيرة تقوم برفع المستندات والأوراق المطلوبة علي موقع بيت الزكاة الكويتي. قم بالضغط علي أيقونة إرسال الطلب وذلك بعد الموافقة على الشروط والأحكام.

الاستعلام عن طلبات بيت الزكاة الكويتي

إذا كنت من الأشخاص الذين تقدموا بطلب إلي بيت الزكاة الكويتي للحصول علي مساعدات مالية وتريد أن تعرف ما آل إليه طلبك, فيمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التالية.