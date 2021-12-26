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استهداف رتلين لوجستيين للقوات الأميركية في العراق

انفجرت عبوة ناسفة اليوم الاحد، استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي تابع للقوات الاميركية أثناء مروره ضمن حدود محافظة الأنبار العراقية. استهداف رتلين لوجستيين للقوات الأميركية في العراقانفجرت عبوة ناسفة اليوم الاحد، استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي تابع للقوات الاميركية أثناء مروره ضمن حدود محافظة الأنبار العراقية. وأفاد مصدر أمني عراقي، أن "الإنفجار حصل أثناء مرور الرتل ضمن حدود محافظة الانبار". وأضاف ان "التفجير لم يسجل خلاله إصابات تذكر". يشار الى ان "هذا الحادث هو الثاني من نوعه اليوم، حيث تم استهداف رتل تابع للقوات الأميركية على حدود محافظة الديوانية وأفادت السلطات أن الإنفجار لم يتسبب بأية خسائر بشرية.

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