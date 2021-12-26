أخبار اليمن : 7 جرحى في تعز وغارات عدوانية على 3 محافظات

7 جرحى في تعز وغارات عدوانية على 3 محافظاتكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظات تعز ومأرب والجوف والحديدة، مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بغارتين سيارة نقل مواد غذائية في قرية الذنبة بمديرية مقبنة، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين حالة بعضهم خطرة، وشن غارة على مديرية صالة في تعز.

وأوضح المصدر أن الطيران المُعادي قصف بـ16 غارة جبل البلق في مديرية الوادي و8 غارات مديرتي الجوبة وصرواح بمأرب، وغارتين على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان عاود شن غارة على مديرية حيس بالحديدة.