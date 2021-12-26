7 جرحى في تعز وغارات عدوانية على 3 محافظات
كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على محافظات تعز ومأرب والجوف والحديدة، مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم.
وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بغارتين سيارة نقل مواد غذائية في قرية الذنبة بمديرية مقبنة، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين حالة بعضهم خطرة، وشن غارة على مديرية صالة في تعز.
وأوضح المصدر أن الطيران المُعادي قصف بـ16 غارة جبل البلق في مديرية الوادي و8 غارات مديرتي الجوبة وصرواح بمأرب، وغارتين على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان عاود شن غارة على مديرية حيس بالحديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 7 جرحى في تعز وغارات عدوانية على 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.