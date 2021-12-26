رئيس الوزراء الماليزى يزور المتضررين من الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الماليزى وصل أولًا لمسجد الاستقامة الواقع فى المنطقة المتضررة من الفيضانات لأداء صلاة الظهر قبل أن يتوجه لزيارة المتضررين الذين سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

يُشار إلى أن الساحل الشرقى لماليزيا قد شهد فيضانات غزيرة غير معتادة هذا العام خلال موسم الأمطار الموسمية مما أدى إلى زيادة الضغط على أجهزة الطوارئ فى جميع أنحاء البلد.