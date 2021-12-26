البابا فرنسيس: تراجع معدل الولادة في إيطاليا ”مأساة” وتهديدا لمستقبل البلاد

عبر البابا فرنسيس، عن أسفه لتراجع معدل الولادة في إيطاليا، محذرا من أن ذلك سيشكل تهديدا لمستقبل البلاد.

وقال البابا في عظته الأسبوعية خارج كاتدرائية القديس بطرس، اليوم الأحد: "الشتاء السكاني مصدر قلق حقيقي، على الأقل هنا في إيطاليا".

وأضاف: "يبدو أن كثيرا من الناس فقدوا الرغبة في أن يكون لهم أطفال، كثير من الأزواج يفضلون البقاء بغير أطفال، أو أن يكون لهم طفل واحد، إنها مأساة في غير مصلحة أسرنا وبلادنا ومستقبلنا".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية هذا الشهر إن عدد المواليد الجدد في إيطاليا هبط في العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ توحيد البلاد في عام 1861، وإنه يهبط للعام الثاني عشر على التوالي.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن عدد المواليد كان في العام الماضي 404892 مولودا، بانخفاض 15192 مولودا عن عام 2019. وبلغ عدد الوفيات 746146 وفاة في عام 2020 الذي شهد انخفاض عدد سكان إيطاليا إلى 59.3 مليون نسمة.

وكشف مكتب الإحصاءات أن الانخفاض في المواليد استمر هذا العام، مضيفا أن جائحة كوفيد-19 تبدو أحد أسباب ذلك.