موسكو: ندرس مقترح عقد اجتماع لمجلس ”روسيا-الناتو”

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدرس حاليا مقترح حلف شمال الأطلسي حول عقد اجتماع لمجلس "روسيا-الناتو" يوم 12 يناير 2022.

وقالت الوزارة، في تعليق مقتضب لوكالة "تاس" اليوم الأحد: "لقد تلقنينا هذا المقترح ونقوم بدراسته".

وذكر المكتب الإعلامي للحلف، في وقت سابق من الأحد: "قرر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو عقد المجلس في 12 يناير 2022، ونحن على تواصل مع موسكو بشأن هذا الاجتماع".

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشاريع اتفاقات مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو تشمل بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن عدم رد الناتو والولايات المتحدة على مطالب روسيا حول الضمانات الأمنية يمكن أن يؤدي إلى دورة جديدة من المواجهة.