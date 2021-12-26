جميع القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا وترددها نايل سات استرا هوت بيرد.. قنوات الأمم الإفريقية المجانية

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى ، هو ما يبحث عنه جميع الجماهير العربية في كل مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تفصلنا أيام على بداية موعد كأس أمم أفريقيا 2022 ، لذلك ومن خلال هذا المقال المفصل سنعمل على تقديم ورصد كافة التفاصيل المتعلقة بجميع القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2022 مجانا على نايل سات عربسات استرا هوتبيرد والأقمار الأخرى، ويزداد البحث من وقت لأخر أيضاً عن القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا عبر الأقمار.

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا

القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات عربسات استرا هوت بيرد ، هو ما يحظى بإهتمام جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان الآن، وذلك من أجل الوصول إلى تلك القنوات لإضافتها عبر جهاز الريسيفر والاستمتاع بمتابعة مجريات مباريات كأس أمم إفريقيا ، وليس هذا فقط بل سنعمل على تقديم جدول مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2022 والتوقيت المحدد لكل مباراة على حدة، وذلك من خلال تقارير متتالية.

وفيما يخص موعد كأس أمم إفريقيا 2022 ، فقد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن موعد بداية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 سيكون بداية من يوم التاسع من شهر يناير المقبل، وتستمر فعاليا ومباريات كاس أمم إفريقيا 2022 حتى اليوم السادس من شهر فبراير المقبل لعام 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2022

أعلنت العديد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كاس أمم إفريقيا مجانا عن نفسها والتي تبث عبر نايل سات عربسات استرا هوت بيرد وبعض من الأقمار الصناعية الأخرى المختلفة، ونحن من خلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم قائمة بـ القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2022 مجانا ، وهي بعض القنوات المجانية التي استطعنا أن نتوصل لها وهي ما كشفته عن نفسها خلال الفترة الماضية.

مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2022: وكانت قرعة أمم إفريقيا قد أسفرت عن مواجهات قوية بين المنتخبات الإفريقية المشاركة ضمن البطولة الأكبر والأكثر جماهيرية وشعبية في القارة السوداء حيث جاءت نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية عن وجود ستة مجموعات كل مجموعة تضم أربعة منتخبات إفريقية والتي جاءت كالتالي.

المجموعة 1 الكاميرون ، بوركينا فاسو ، اثيوبيا ، كاب فيردى المجموعة 2 السنغال ، غينيا ، زيمبابوي ، مالاوي المجموعة 3 المغرب ، غانا ، الجابون ، جزر القمر المجموعة 4 نيجيريا ، مصر ، غينيا بيساو ، السودان

المجموعة 5 الجزائر ، كوت ديفوار ، سيراليون ، غينيا الاستوائية المجموعة 6 تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا

مجموعات كأس أمم لإفريقيا 2022تردد القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا

نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وتلك القنوات المجانية التي تذيع مباريات كاس الأمم الإفريقية مجانا هي التي تم الكشف والتوصل إليها حتى اللحظة، إلى حين التعرف على مجموعة قنوات أخرى تنقل مباريات أمم إفريقيا مجانا سنوافيكم بها.

تردد تردد قناة النبأ الليبية: النايل سات – التردد 11096 – معدل أستقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

تردد قناة تيلي تشاد: النايل سات – التردد 12015 – معدل أستقطاب أفقي – معدل ترميز 27500.

تردد قناة أرينا سبورت: التردد :11595 – معامل التصحيح : 6/5 – الاستقطاب عمودى – معدل الترميز : 27500

تردد قناة: يورو سبورت: القمر : الهوت بيرد – التشفير: 13 شرقا 11090 عمودي – معدل الترميز : 27500 3/4 إرديتو 2.

تردد قناة فوكس سبورت: النايل سات – التردد 12284 – معدل أستقطاب أفقي – معدل ترميز 27500 – معامل التصحيح 3\4

وإلى هنا نكون قد انتهينا من المقال الذي قدمنا خلاله القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى المختلفة، وبخلاف ذلك سنوافيكم بتفاصيل جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2022 ، وذلك من خلال تقارير متتالية تجدونها داخل قسم أخبار الرياضة على موقعنا.