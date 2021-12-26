“الان” رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 للجامعات العراقية عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي برقم الامتحاني

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 للجامعات العراقية عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي نستعرضه مع حضراتكم الان بعدما شهد حوله البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وراء التعرف على نتائج القبول الخاص بكل كلية بعدما دعت وزارة التعليم والبحث العلمي دخول الطلاب على موقع الوزارة الرسمي لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج واستخراجها على نحو طرق نستعرضها الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي

دعت وزارة التعليم والبحث العلمي جميع الطلاب والطالبات السابق لهم التسجيل على الجامعات والكليات العراقية اتمام اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما حددت الوزارة موعد بدء العام الدراسي فى السابع والعشرون من يناير المقبل، علىه اشارت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتوازى درجات الطلاب مع مجموع كل كلية بحيث يجب أن لا يقل المجموع الكلي للطالب عن 3 درجات كحد أدنى للقبول بالكليات الطبية، بينما يجب ان لايقل الحد الادني للقبول بالكليات الهندسية عن 4 درجات، ليصل الحد الادني كليات العلوم الى 4 درجات و 6 درجات لجميع التخصصات الاخري، عليه فعلت وزارة التعليم والبحث العلمي رابط الكتروني بإمكان الطلاب استغلالها للأجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي نستعرض نتابعه الان مع حضراتكم على نحو الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً من خلال موقع وزارة التعليم والبحث العلمي على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التعليم والبحث العلمي الرسمي من خلال النقر على الرابط التالي”هنا“

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تسجيل رقم الهوية

تسجيل المحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام على أن تكون النتائج معلنة أمام الطالب او الطالبة

هذا وقد وصل عدد المقبولين حسب بيان وزارة التعليم والبحث العلمي الى 22 الف طالب على مستوى جميع الاقسام الموجودة داخل الجامعات العراقية بحيث وصل عدد الطلاب المتخرجين عن عام 2020 الى 18 الف طالب، و 3453 طالب وطالبة عن السنوات الماضية

هذا وبامكان جميع الطلاب مشاركتنا عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على ان نساعدكم بالحصول عليها على الفور فور ادخال كافة البيانات المنطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج بشكل الكتروني