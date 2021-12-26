عبر منصة مدرستي كيف يقوم المعلم بحذف الدرس بعد إعداده

منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية تعد البناء الأساسي لمحور العملية التعليمية حيث تقدم الكثير من الخدمات المتنوعة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور حيث أثني الجميع على نجاح هذه التجربة التي أضافت الكثير والكثير إلى العملية التعليمية في السعودية وبرزت أهميتها خلال اجتياح العالم بوباء كوفيد 19 الذي أوقف الدراسة بالمدارس والجامعات في كل دول العالم لذلك أطلقت وزارة التعليم السعودية تلك المنصة لتعد محاكاة لليوم الدراسي في المدرسة وأثبتت الأرقام والخدمات التي تقدمها نجاح هذه الفكرة وتواصل المنصة تقديم العديد من الخدمات ومنها خدمة جديدة مقدمة للمعلمين ليقوموا من خلالها بحذف الدرس بعد إعداده فتابعوا معنا حتي تتعرفوا كيفية الاستفادة من الخدمة المقدمة.

عبر منصة مدرستي خطوات حذف الدرس بعد إعداده

من الآن أصبح بإمكان المعلم أو المعلمة بعد الإنتهاء من إعداد الدرس حذفه من خلال خطوات بسيطة كانت قد سبق الإعلان عنها وهي موضحة بالشرح في تلك الصورة:

قم بالضغط على الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي.

قم بالضغط على زر تسجيل الدخول عبر مايكروسوفت.

قم بتسجيل كلمة المرور الخاصة بك في حساب مايكروسوفت.

أدخل رمز التحقق ثم اضغط على تسجيل الدخول.

خطوات تسجيل الدخول إلى المنصةالدخول عبر تطبيق توكلنا

يمكن لولي الأمر أو الطالب التمكن من الدخول إلى منصة مدرستي من خلال حساب ولي الأمر في تطبيق توكلنا من خلال تلك الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتوكلنا.

ادخال الاسم ورقم الهوية لولي الأمر وكلمة المرور.

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على خيار منصة مدرستي.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها المنصة هي مساعدة الطلاب في تلقي دروسهم من خلال التعليم عن بعد وحل الواجبات المدرسية كما تمكنهم من الدخول لحل الاختبارات والتعرف على النتائج وتساعد المعلمين في التواصل مع الطلاب وشرح الدرس ورفع الواجبات المدرسية كما أنها تساعد أولياء الأمور في متابعة الأبناء في المرحلة التعليمية والاطلاع على نتائج الاختبارات وتمكنهم من سهولة التواصل مع المدرسة وغيرها العديد من الخدمات الأخري التي توفرها منصة مدرستي.