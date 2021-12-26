قائد الجيش الأوكرانى : تجنيد النساء طوعيا وليس إجباريا

جدة - نرمين السيد - قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى، اليوم الأحد، فى رد على الانتقادات الموجهة إلى المرسوم الجديد الذى يقضى بتسجيل الإناث إجباريا فى الخدمة العسكرية، إنه يمكن للمرأة الأوكرانية اختيار عدم حضور التدريبات العسكرية.





وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن وزارة الدفاع الأوكرانية أمرت يوم الأربعاء الماضى النساء الراشدات فى بعض المهن حتى سن 60 بالتسجيل فى التجنيد، وتضم مجموعة مكونة من 35 مهنة محددة مئات الآلاف من العاملات الأوكرانيات اللاتى يمكن استدعاؤهن للخدمة فى حالة الحرب.

وقال زالوجنى، على وسائل التواصل الاجتماعى: "بادئ ذى بدء، إنها ليست دعوة للخدمة أو تعبئة إلزامية للنساء، كما تزعم بعض وسائل الإعلام، وثانيًا، نعمل على جعل التسجيل فى الخدمة متاحًا عن بُعد وعبر الإنترنت قدر الإمكان"، مضيفا: "نخطط أيضا لإدخال لائحة انتقالية بشأن تدريبات الجيش، خاصة أن المشاركة ستكون طوعية تماما للنساء".

وتابع أن المرسوم الجديد لن يؤثر بأى حال من الأحوال على معيشة النساء الأوكرانيات، وهدفه الوحيد هو أن تعرف القوات المسلحة الوطنية عدد الأشخاص المؤهلين للخدمة والذين يمكن أن "ينضموا إلى الدفاع كملاذ أخير".

وتم تقديم عريضة على الموقع الإلكترونى للرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد، تحث الرئيس فولوديمير زيلينسكى على التراجع عن مرسوم وزارة الدفاع، وقد جمعت العريضة بالفعل أكثر من 6800 توقيع، لكى ينظر فيه الرئيس، وتحتاج العريضة إلى 25 ألف توقيع خلال 90 يومًا من أجل قبول النظر فيها.