بيلاروسيا : أصبحنا معتادين على التعايش مع عقوبات دول الغرب

جدة - نرمين السيد - وأشارت إيزمونت فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "بالنسبة للضغط الذى تم ومازال يتم ممارسته ضد بلدنا، فإننا اعتادنا بطريقة ما على التعايش مع تلك الظروف ولا يوجد أى جديد بشأن تلك العقوبات".

وأضافت إيزمونت أن عام 2021 لم يكن سهلا على بيلاروسيا ورئيسها ألكساندر لوكاشينكو، مشددة على أن الدولة كانت مستعدة لذلك، لافتة إلى أن أغلب الأزمات كانت مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.