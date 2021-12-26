أسعار تذاكر الدخول إلى ديزني لاند في باريس

أسعار تذاكر ديزني لاند باريس، مدينة ديزني لاند الساحرة المدينة الخيالية التي تجعل الشخص يعيش تجربة استثنائية خيالية مليئة بالمتعة والإثارة، واحدة من أشهر مدن الملاهي في العالم مما يجعلها حلم الكثير من الأشخاص، لهذا هناك عدة تساؤلات من أجل معرفة أسعار تذاكر الدخول إلى مدينة ديزني لاند والموجودة في باريس، وفيما يلي نعرفكم على سعر التذاكر وكذلك المزيد من المعلومات والتفاصيل حول مدينة ديزني لاند باريس.

مدينة ديزني لاند الساحرة

تم تأسيس تلك المدينة منذ عام 1992 وتمكنت من أن تصبح المدينة الثانية التابعة لديزني ومقامة خارج حدود الولايات المتحدة، حيث أنها تعتبر مجمع الألعاب الأكبر في أوروبا لهذا فهي تجذب إليها الكبار والصغار طوال الوقت ويرغب بزيارتها الكثير من الأشخاص حول العالم، وتتواجد مدينة ديزني لاند في باريس بالتحديد في منطقة مارني لا فالي، كما أن المدينة ليست للألعاب فقط ولكنها تحتوي على 7 فنادق تابعة لشركة ديزني.

أسعار تذاكر ديزني لاند

تنقسم تذاكر الدخول إلى ديزني لاند لعدة أقسام ولكل منها سعرها الخاص بها كالآتي:

تذكرة ماجيك

صالحة ليوم واحد.

السماح بالدخول لحديقة واحدة أو اثنتين فقط في أي وقت من العام ماعدا عطلات المدارس.

سعر دخول حديقة واحدة للكبار 69 يورو والصغار 63 يورو، أما دخول حديقتين للكبار بسعر 89 يورو والصغار 83 يورو.

تذكرة سوبر ماجيك

صالحة لأي يوم في العام حتى العطلات.

سعرها للكبار لحديقة واحدة 73 يورو والصغار 66 يورو أما الحديقتين للكبار بسعر 88 يورو والصغار بسعر 81 يورو.

تذكرة سوبر ماجيك بلص

صلاحيتها يوم واحد.

حديقة واحدة.

سعر تذكرة الكبار 69 يورو وتذكرة الصغار 72 يورو.

تذكرة ميني

صالحة يوم واحدة.

من يوم الاثنين للجمعة فقط ماعدا شهري أغسطس ويوليو.

سعر الدخول لحديقة واحدة هو 53 يورو للكبار والصغار بسعر 48 يورو.

أما سعر الدخول لحديقتين للكبار بسعر 73 يورو والصغار بسعر 68 يورو.

تذكرة الإقامة