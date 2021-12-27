رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد الجديد 1443

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد هي أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين، حيث يتمكن المواطن من اتباع عدد قليل من الخطوات ومعرفة الفاتورة الخاصة به، كما يمكنه متابعة استهلاك الكهرباء الخاص به من خلال الإنترنت، وتحرص الحكومة على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي يحصل عليها المواطن وهو في المنزل بدون الذهاب إلى شركة الكهرباء، وغيرها من المصالح والهيئات الحكومية.الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد
تحرص شركة الكهرباء على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية أمام المواطنين السعوديين، ومن أهمها خدمة الاستعلام عن الفاتورة، والتي تتم عبر هذه الخطوات:
- الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.
- سوف تجد العديد من الخدمات أمامك، اضغط على فواتير الكهرباء.
- كتابة رقم العداد في الخانات المخصصة له.
- اضغط على إظهار الفواتير.
- انتظر لحظات فقط حتى ينتهي تحميل الصفحة، وسوف تظهر أمامك جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بالفاتورة.
يمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال رقم الحساب الخاص بك كالتالي:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.
- من خلال الصفحة الموجودة أمامك اضغط على حسابي.
- اكتب رقم الحساب الذي يتبع العداد.
- أعد كتابة الرمز المرئي.
- اضغط على عرض.
- سوف تظهر أمامك القراءة الخاصة باستهلاك العداد.
توفر شركة الكهرباء للمواطنين إمكانية التعرف على قيمة الفاتورة من خلال الاشتراك في خدمة الرسائل النصية، حيث يمكن من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن الفاتورة، وكذلك التذكير بالسداد، كما يتم إرسال عدد من رسائل التوعية والإرشاد كل فترة، ويمكن الاشتراك في هذه الخدمة كالتالي:الطريقة الأولى
- يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.
- من أسفل الصفحة الرئيسية اضغط على خدمات المشتركين.
- قم بالضغط على خدمات الفواتير.
- اضغط على فاتورتك، ثم اضغط على الاشتراك في الرسائل SMS.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في مكانها المخصص.
يمكنك الاشتراك في خدمة الرسائل التابعة لوزارة الكهرباء من خلال إرسال رسالة من الجوال الخاص بك، إلى الرقم الموحد 500120، وتحتوي الرسالة على رقم الحساب المكتوب على الفاتورة.
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كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد هي أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين، حيث يتمكن المواطن من اتباع عدد قليل من الخطوات ومعرفة الفاتورة الخاصة به، كما يمكنه متابعة استهلاك الكهرباء الخاص به من خلال الإنترنت، وتحرص الحكومة على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي يحصل عليها المواطن وهو في المنزل بدون الذهاب إلى شركة الكهرباء، وغيرها من المصالح والهيئات الحكومية.الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد
تحرص شركة الكهرباء على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية أمام المواطنين السعوديين، ومن أهمها خدمة الاستعلام عن الفاتورة، والتي تتم عبر هذه الخطوات:
- الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.
- سوف تجد العديد من الخدمات أمامك، اضغط على فواتير الكهرباء.
- كتابة رقم العداد في الخانات المخصصة له.
- اضغط على إظهار الفواتير.
- انتظر لحظات فقط حتى ينتهي تحميل الصفحة، وسوف تظهر أمامك جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بالفاتورة.
يمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال رقم الحساب الخاص بك كالتالي:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.
- من خلال الصفحة الموجودة أمامك اضغط على حسابي.
- اكتب رقم الحساب الذي يتبع العداد.
- أعد كتابة الرمز المرئي.
- اضغط على عرض.
- سوف تظهر أمامك القراءة الخاصة باستهلاك العداد.
توفر شركة الكهرباء للمواطنين إمكانية التعرف على قيمة الفاتورة من خلال الاشتراك في خدمة الرسائل النصية، حيث يمكن من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن الفاتورة، وكذلك التذكير بالسداد، كما يتم إرسال عدد من رسائل التوعية والإرشاد كل فترة، ويمكن الاشتراك في هذه الخدمة كالتالي:الطريقة الأولى
- يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.
- من أسفل الصفحة الرئيسية اضغط على خدمات المشتركين.
- قم بالضغط على خدمات الفواتير.
- اضغط على فاتورتك، ثم اضغط على الاشتراك في الرسائل SMS.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في مكانها المخصص.
يمكنك الاشتراك في خدمة الرسائل التابعة لوزارة الكهرباء من خلال إرسال رسالة من الجوال الخاص بك، إلى الرقم الموحد 500120، وتحتوي الرسالة على رقم الحساب المكتوب على الفاتورة.
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