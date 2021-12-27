رابط التسجيل في منح الاراضي المجانية 1443 وشروط قبول الطلب

ننشر لكم رابط التسجيل في منح الاراضي المجانية 1443 حيث وفرت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الوحدات السكنية المجانية، ويستطيع أن يحصل على هذه الوحدات جميع المواطنين الذين تتوفر لديهم كل الشروط المطلوبة، وتوفر الوزارة إمكانية التقديم للحصول على هذه الوحدات من خلال الإنترنت، عبر عدد قليل من الخطوات البسيطة، وتتضمن هذه الأراضي أمانة مكة، المنطقة الشرقية، جدة، نجران، الرياض، الطائف.

رابط التسجيل في منح الاراضي المجانية 1443

هناك العديد من المبادرات الرائعة التي توفرها وزارة الإسكان للمواطنين بصورة مستمرة، ومن أهمها مبادرة الأراضي المجانية التي يمكنك التقديم عليها عبر اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان على الإنترنت.

الضغط على الأيقونة المكتوب عليها سكني.

اختيار مستفيد، ثم تسجيل الدخول.

كتابة كل البيانات المطلوبة التي تتعلق بالسكن الحالي للمستفيد.

كتابة البيانات الخاصة بالدخل الشهري.

الضغط على الأراضي المجانية.

رفع كل المستندات المطلوبة على الموقع.

في النهاية يتم الضغط على تقديم الطلب.

شروط تقديم منح الأراضي 1443

تم وضع مجموعة من الشروط للحصول على هذه الأراضي المجاني، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على الأرض لديها الجنسية السعودية.

أن تكون الأسرة مقيمة بصورة دائمة في السعودية.

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 25 عام.

ألا يكون المستفيد حصل على هذا الدعم في السابق.

كيفية الاستعلام عن منح الأراضي

بعد تقديم الطلب للحصول على الأراضي المجانية، يمكنك متابعة قبول الطلب من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة بلدي على الإنترنت.

يتم تسجيل الدخول للموقع عبر كتابة الاسم وكلمة المرور.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلام عن المنح، ثم منح الأراضي.

سجل رقم الهوية الوطنية، رقم التسجيل.

اكتب الرمز المرئي، اضغط على كلمة عرض.

الاستعلام عن منح الأراضي بسجل المدني

كما يمكنك الاستعلام عن قبول الطلب الخاص بك برقم السجل المدني كالتالي: