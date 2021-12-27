210 آلاف متلق للجرعة الثالثة من لقاح كورونا من أصل 3 ملايين مؤهلين في الأردن

دوت الخليج :- بلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 210 آلاف شخص من أصل 3 ملايين مؤهلين ليتلقوا هذه الجرعة في الأردن، وفق ما أفاد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي السبت.

وأوضح البلبيسي : "كل المعلومات تدل على أن الجرعتين يمكن أن تعطينا من 35% إلى 40% وقاية من المتحور أوميكرون بينما الجرعة الثالثة تعطينا أكثر من 80% حماية، لذلك قصرنا الفترة بين الجرعة الثانية والثالثة ونحن من أوائل الدول الذي قمنا بذلك" ، وفق المملكة .

وتحدث البلبيسي عن إجراءات للتشجيع على تلقي الجرعة المعززة (الثالثة).

"إذا لاحظنا أن هناك إقبال من المواطنين على الجرعة الثالثة لن يكون هناك إلزام على هذه الجرعة، لكن إذا لاحظنا عدم إقبال من الممكن يكون هناك شبه إلزام بحيث تصبح الجرعة الثالثة بالتعريف ما هو سند أخضر أن يكون تلقى الـ 3 جرعات" على ما شرح البلبيسي.

لكنه قال: "رصدنا زيادة في الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة مع تراجع في الإقبال على الجرعتين الأولى والثانية".

ويمكن لم تلقى جرعتين من لقاح استرازينيكا في الأردن أن يأخذوا جرعة ثالثة من فايزر على ما ذكر البلبيسي الذي أكد عدم توفر جرعة ثالثة من لقاح استرازينيكا في الأردن.

ويتوافر في المملكة أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم ونحو 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر وفق الأرقام الرسمية.

وقال البلبيسي "خلال الشهر الأول من العام المقبل سنتلقى مليون جرعة من فايزر والشهر الثاني سيأتينا مليوني جرعة".