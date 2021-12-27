الإصابات والوفيات.. تعرف على آخر إحصائيات فيروس كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء فيروس كورونا عالميا، اليوم الأحد، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.





ففى الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 184 ألفا 802 حالة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 52 مليونا و54 ألفا و982 حالة، كما تم تسجيل 1345 حالة وفيات ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 814 ألفا و891 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطنى لأمانات الصحة فى البرازيل تسجيل 3180 إصابة و96 وفاة جديدة بوباء "كوفيد-19" كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و238 ألفا و369 إصابة منذ بدء الجائحة؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 618 ألفا و686 حالة وفاة.

وفى كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و65 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و987 ألفا و909 حالات، كما سجلت 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 30 ألفا و203 حالات.

وفى تشيلي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1155 إصابة جديدة و21 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى مليون و800 ألف و280 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 39 ألفا و34 حالة وفاة.

وفى كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 964 ألفا و729 إصابة، وظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند إلى 8320 حالة وفاة.

وفى كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 151 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 693 ألفا و253 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و325 حالة وفاة بعد وفاة 46 حالة.

وفى مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 177 إصابة جديدة وتسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 374 ألفا و526 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 9 آلاف و613 حالة وفاة بعد وفاة 8 حالات.

وفى مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 279 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 223 ألفًا و211 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7904 حالات وفاة.

وفى جنوب أفريقيا أبلغ المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى البلاد عن وفاة شخص وإصابة 41 شخصا، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة فى البلد الأكثر تضررا من الفيروس فى أفريقيا إلى 90 ألفا و814 حالة، وإجمالى الإصابات التراكمى إلى 3 ملايين و413 ألفا و540 إصابة، بعد تسجيل 5605 إصابات جديدة.