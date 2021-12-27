نظام فارس الخدمة الذاتية، يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات للعاملين في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية، فهو نظام فرعي من نظام فارس للموارد البشرية، حيث يقدم عدد لا بأس به من الخدمات لمنسوبي وزارة التعليم من معلمين وإداريين ومستخدمين، وقد ازدادت عملية البحث عنه خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة التعليم في المملكة عن إصدارها قراراً بترقية ما يزيد عن 15000 موظف وموظفة من منسوبيها من العاملين على الكادر الاداري على أن يتم معرفة الترقية من خلال الدخول على حساب الموظف في نظام فارس.

نظام فارس طريقة الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم 1443:-

أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن إصدارها قراراً بترقية نحو 15.888 موظف وموظفة في الوزارة من العاملين والموظفين على الكوادر الإدارية والمستخدمين، وبند الأجور بديوان الوزارة، وأيضاً العاملين في الادارات التعليمية وفي المدارس والملحقيات الثقافية.

وأشارت الوزارة بأن قرارات الترقية التي صدرت بحق هؤلاء الموظفين، سوف تظهر تباعاً في نظام فارس، حيث يمكن الاستعلام عن الترقية من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم كتابة رمز التحقق.

يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول ثم الانتقال إلى البيانات الشخصية.

يتم الانتقال بعد ذلك إلى التفاصيل الخاصة بالترقية.

يمكن طباعة بيان بالترقية من خلال النقر على أيقونة الطباعة.

وأضافت وزارة التعليم بأنها سوف تقوم في غضون الايام القليلة المقبلة، بإرسال رسائل نصية على الموظفين الذين تمت ترقيتهم في قرار الترقية الأخير، وأنها لن تدخر جهداً لتحقيق أمنيات منسوبيها من خلال رفع الحالة المادية والمهنية ومنحهم الترقيات التي يستحقونها.

طلبات الاجازات.

خدمة الاستعلام عن الراتب.

ويقدم نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة متكاملة من الخدمات للسادة المعلمين والموظفين والاداريين وذلك كالتالي:-

وتحت كل خدمة من الخدمات السابقة مجموعة أخري من الخدمات الفرعية فطلبات الاجازات على سبيل المثال تتضمن طلبات قطع اجازة، طلبات تمديد اجازة، طلب التقاعد، طلب تعديل الاجازة… إلخ، أمام خدمة الاستعلامات فتتضمن الاستعلام عن البيانات الاساسية للموظف، بيان السجل التاريخي للموظف… إلخ.

وتعمل وزارة التعليم في المملكة جاهدة على تطوير وتحسين العملية التعليمية من خلال تحسين الحالة المادية لمنسوبي الوزارة سواء كانوا إداريين أو معلمين أو مستخدمين.