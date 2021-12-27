القوات النيجيرية تحبط هجومًا لبوكو حرام على بونى يادى

جدة - نرمين السيد - أحبطت القوات النيجيرية محاولات بوكو حرام، التابعة لتنظيم داعش (غربى إفريقيا)، هجومًا على بلدة بونى يادى، منطقة حكومة جوجبا المحلية بولاية يوبى شمالى شرقى البلاد فى وقت متأخر من اليوم الأحد.





ذكرت صحيفة "ديلى نيجيريان" النيجيرية، أن البلدة شهدت احتفالات بعد تمكن القوات النيجيرية من دحر هجوم الإرهابيين، موضحة أن القوات البرية اشتبكت مع الإرهابيين فى مواجهة شرسة، بينما قصفت طائرات سلاح الجو الإرهابيين، الذين كانوا يقتربون من بونى يادى باستخدام عربات مزودة بمدافع رشاشة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، رؤيتهم مقاتلى بوكو حرام يحاولون عبور جدول بعرباتهم، ومحاولتهم عبور النهر بعرباتهم الثقيلة من المحور الشمالى، لكن شاحنة واحدة فقط كانت قادرة على العبور، وغادر بقية الإرهابيين شاحناتهم وتقدموا باتجاه بونى يادى سيرًا على الأقدام، من بين العشرات ممن عبروا الجدول.

وأكد مصدر أمنى إحباط محاولة الإرهابيين، والاستيلاء على قاذفة قنابل وقتل العديد من مقاتلى بوكو حرام، مشيرًا إلى تدمير شاحناتهم من قبل القوات النيجيرية.

وذكرت تقارير أولية أنه تم القضاء على سبعة من مقاتلى داعش خلال المواجهة.