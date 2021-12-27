إيطاليا تعلن عن حصيلة إصابات ووفيات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - سجلت إيطاليا 81 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد، مقابل 144 أمس، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل حاد مع انخفاض عدد الفحوص التي أُجريت مطلع هذا الأسبوع.





وبعد تسجيل زيادات قياسية للإصابات الجديدة على مدى ثلاثة أيام متتالية، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 24883 إصابة جديدة فقط في الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 54762 في اليوم السابق.

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