منصة سلفة 1443 خطوات التسجيل فى المنصة للحصول على تمويل فورى بمقدار 5000 ريال سعودى

منصة سلفة والتي يتم من خلالها كافة المعاملات المالية كما أنها تعمل على تقديم الكثير من التمويلات المختلفة وتمولاتها من الممكن منحها أي مكان من أماكن المملكة العربية السعودية، ومن خلال تلقي التمويل من منصة سلفة يمكن استخدامه للعديد من الأغراض والتي تتمثل في سداد بعض الديون، أو تجديد وترميم منزل، أو استقطاع أجازة ترفيهية لقضاء وقت ممتع.

الشروط التي وضعتها منصة سلفة للحصول على تمويل.

يشترط أن يكون المتقدم بطلب قرض من سلفة أن تكون جنسيته سعودية. يشترط أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم بطلب للحصول على سلفة 18 سنة والحد الأقصى هو 60 سنة، ويجب أن يكون يتمتع بأهلية كاملة. يجب لحصول الشخص على السلفة أن يكون ملتحق فعليًا بعمل خاص به وينبغي أن يكون الحد الأدنى الذي يعمل به في العمل الحكومي ثلاثة أشهر، بينما في حين عمله في عمل خاص ينبغي أن لا تقل فترة العمل عن ستة أشهر. المتقدم بطلب سلفة ينبغي أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي سواء كان يعمل في قطاع عام أو خاص.

المزايا التي يقدمها التمويل الشخصي من منصة سلفة.

من أهم ما يميز تمويل سلفة أنه يتوافق تمامًا مع كل أحكام الشريعة الإسلامية.

يتميز التمويل بسلاسة وسهولة سداده من خلال تقسيم مبلغ السلفة على أقساط متلائمة مع ظروف العميل المادية.

لا يتطلب الحصول على سلفة من منصة سلفة أي وقت فيتم تلقي المبلغ فوري دون أي تعطيل.

منصة سلفة تقدم هامش ربح تنافسي.

ومن الممكن الحصول على السلفة بطريقة سهلة عن طريق تحديد قيمة المبلغ المطلوب، وكذلك تحديد المدة التي يتم سداد السلفة خلالها.

من ثم يتم تسجيل كل البيانات المطلوبة للحصول على السلفة.

منصة سلفة الإلكترونية

عندما أصبح من الملح لفئات معينة من مواطني المملكة العربية السعودية أن يقترضوا قروضًا صغيرة لبدء مشاريع خاصة ، وذلك لتحقيق عوائد مالية كافية لهم لتلبية احتياجات أسرهم أو كحل سريع وعاجل لبعض أموالهم المالية كانت فكرة منصة سلفة الإلكترونية