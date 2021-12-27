كيفية وشروط ورابط التقديم للطلاب على مسار التميز للإبتعاث الخارجي

للطلاب المتميزين الراغبين في إستكمال دراستهم للحصول على شهاداتهم العلمية المختلفة من الإبتعاث الى خارج المملكة إما للحصول على البكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إتاحة تقديم الطلاب والطالبات الراغبين للدراسة في الخارج إمكانية التسجيل في مسار التميز للابتعاث 2022-2023، حيث أنه متاح أمام جميع الطلاب والطالبات في الوقت الحالي التسجيل من خلال موقع السفير للتقدم وذلك بعد التعرف على الشروط والتأكد من توافرها في المتقدم، بخصوص الشروط المطلوب توافرها للمتقدم سوف نذكرها بالمقال كما سنذكر بالتفصيل كيفية التقديم ومن يتوفر لديه شروط التقديم ويكون مستوفي لجميع الشروط عليه للتسجيل بمسار التميز للابتعاث الخارجي.

الشروط الواجب توافرها للالتحاق في مسار التميز للابتعاث الخارجي:

للموافقة على الالتحاق ببرنامج سفير للابتعاث يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يشرط على المتقدم ان يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم له سيرة حسنة وحسن السلوك.

يشترط على المتقدم ان يحصل على الموافقة في أحد التخصصات المحددة وتكون الموافقة غير مشروطة ومقبولة.

يشترط على المتقدم أن يكون البرنامج الذي يتم قبول الطلاب به برنامج تنفيذي.

يشترط أن يكون كافة الطلاب ملتزمين في الدراسة بمجرد الإعلان عن قبولهم

يشترط على المتقدم ان يكون حاصل على مؤهل من خارج المملكة يجب أن يقوم بتقديم معادلة.

على الشخص المتقم التأكد من أن كافة المستندات المطلوبة عند التقديم متوفرة

التأكد من أن كافة البيانات التي تم ادخالها صحيحة عند مرحلة التسجيل علماً بإنه في حالة وجود أي اختلافات في البيانات المقدمة يتم صدور قرار استبعاد الشخص المتقدم.

يشترط على المتقدم ان يستوفي جميع الشروط التي يتم تحديدها حتى يتم قبول الطلاب.

كيفية التقديم في مسار التميز للابتعاث الخارجي:

لكى يتم التسجيل في برنامج سفير للابتعاث يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلى: