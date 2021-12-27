للباحثين عن وظيفة طاقات البوابة الوطنية للعمل في السعودية وكيفية إنشاء حساب

الكثير من الخريجين وأصحاب الشهادات ولايعملون يبحثون عن فرصة عمل فى أى شركة أو أي مجال حتى يتمكنوا من تحسين مستوى معيشتهم ولكي يعود عليهم بزيادة في الدخل والإنفاق على أنفسهم، وقد أتاحت المملكة ووفرت فرص عمل لهؤلاء الخريجين من خلال العديد من المنصات الإلكترونية ومنها منصة طاقات، حيث تعتبر طاقات البوابة الوطنية للعمل المنوطة للربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وهي بوابة توفر للباحثين عن عمل إمكانية التسجيل للإستفادة من خدمات طاقات، فضلا عن إتاحة تسجيل الدخول في البوابة الوطنية للعمل لأصحاب الأعمال، ليتمكنوا من الوصول إلى الباحثين عن عمل وبالتالي تشغيلهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية انشاء حساب في طاقات لإتاحة الفرصة لاصحاب الاعمال لاختيار من يرغبون في تشغيلهم منشاتهم أو مصانعهم أو مؤسساتهم من الخريجين وكذلك الخريجين يعملون على تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بفرصة عمل متاحة من خلال المنصة.

كيفية إنشاء حساب في منصة طاقات لاصحاب الأعمال:

يمكن لصاحب العمل التسجيل في البوابة الوطنية من خلال الخطوات الاتية:

اولا الدخول على الرابط الالكتروني صفحة التسجيل كصاحب عمل في البوابة الوطنية للعمل طاقات.

ثم يقوم صاحب العمل باختيار نوع المجال الخاص بصاحب العمل.

ثم يتم الدخول إلى الصفحة الرسمية التي توجه إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف تمكن من تقديم البيانات الخاصة بإعتماد الوزارة.

ثم يقوم صاحب المستفيد بالانتقال إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات.

التأكد من كتابة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح وتتمثل البيانات في (عنوان البريد الإلكتروني والمنشأة الراغب في التسجيل بها في طاقات).

ثم يتم الموافقة على جميع الشروط بعد قراءتها جيداً.

ثم عليك بالضغط على رابط التفعيل الذي يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني.

ثم عليك بإرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمنشأة.

وكما يتم إرفاق صورة من الهوية الوطنية.

ثم يتم مراجعة كافة البيانات وبعد التحقق من صحة البيانات يتم إرسال رابط تفعيل للحساب عبر البريد الإلكتروني.

ثم يقوم المستفيد بالانتقال إلى البريد الإلكتروني والدخول إلى الرسالة، ثم النقر على رابط التفعيل.

للتواصل ولاية إستفسارات يتم التواصل مع خدمة العملاء:

ونظراً لتساؤل العديد من المواطنين الأكثر استفاداً من الصفحة إلى أنهم يرغبون في سرعة التواصل مع خدمة الصفحة وذلك من خلال بعض وسائل الاتصال مع خدمة العمل وهي: