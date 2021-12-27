زلزال يضرب شرق البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 93ر34 درجة شمالاً وخط طول 00ر27 درجة شرقاً.

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