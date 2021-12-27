بطعم ألذ من كاتشب هاينز أعملي الكاتشب في المنزل بأقل تكلفة زي الجاهز

يعد الكاتشب من أنواع الصلصة اللذيذة والتي يوجد لها إستخدامها كثيرة ومتعددة مثل المعجنات والفطائر فهو من الصلصة المشهورة علي مستوي العالم حيث أن يتم تناوله دائما بجانب الوجبات السريعة ومن أمثلتها الدجاج الكنتاكي أو البيتزا أو السندويتشات سواء الكفتة والفراخ والبرجر وغير ذلك الكثير، وبسبب هذا نجد إقبال كبير علي تناول الكاتشب بشكل كثير من قبل جميع الأطفال والكبار أيضا لذلك يقومون بشراؤه جاهز من المحلات ويكون علي شكل أكياس صغيرة الحجم أو في برطمان زجاجي.

ولكن قد يحتوي هذا الكاتشب علي العديد من المواد الحافظة التي تضر صحة صغار السن أحيانا ولتجنب حدوث هذه الأشياء تقوم جميع الأمهات بعمل الكاتشب في البيت وبمكونات بسيطة جدا وموفرة ولا يتطلب إلي جهد أو وقت لتحضيره، ومن الممكن أن يتم عمله ووضعه في برطمان أو وعاء نظيف ونحتفظ به في الثلاجه لفترة طويلة من الوقت.

كيلو واحد من الطماطم.

كوب واحد صغير من الماء.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا.

ملعقة واحدة صغيرة من الشطة وهي علي حسب الرغبة.

قومي بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به كل كمية الطماطم ولكن لابد من تقطيعه علي شكل مكعبات متوسطة الحجم ونضيف إليه كوب واحد صغير من الماء، وبعد ذلك نقوم تشغيل الخلاط ونستمر في الخلط لكي يتم فرمه ويكون عصير.

ثم نقوم بوضع عصير الطماطم في مصفاه للتخلص من القشر نهائيا وقومي بغسل الخلاط بالماء ونضع به عصير الطماطم الذي تم تصفيته ويتم تشغيله مرة آخر.

نضع إناء كبير علي النار ونضع به عصير الطماطم ونتركه ومع الإستمرار في التقليب من حين لآخر وبعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب كبير من الخل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ويتم تقليبهم جيدا حتي نتأكد من ذوبان السكر ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البابريكا وملعقة صغيرة من الملح والثوم البودر والبصل البودر وملعقة كبيرة من الشطة ولكنها علي حسب الرغبة ونستمر في التقليب.

ونتركها علي النار للحصول علي قوام ثقيل ونحضر طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من الماء ويتم تذويب النشا ثم نضعها علي الصلصة وقومي بالتقليب بإستمرار حتي تغلي المكونات مع بعضها.

ونقوم برفعها من علي النار وعندما تبرد نضعها في برطمان زجاجي ونتركه في الثلاجه لحين الإستخدام.

مكونات عمل الكاتشبطريقة عمل الكاتشب