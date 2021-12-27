موعد صرف راتب شهر ديسمبر في المملكة العربية السعودية 1443 للقطاع الحكومي والقطاع الخاص

يعد موعد صرف راتب شهر ديسمبر واحد من المواعيد التي ازداد البحث عنها بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية شهرياً، فالمرتبات يتم وضعها في الحساب البنكي الخاص بكل موظف، وبعد ذلك يقوم بصرفها بالشكل الذي يفضله، ويجب التنويه بأن موعد الصرف يختلف من شهر لآخر، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن الموعد الخاص بصرف المرتبات لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

موعد صرف المرتبات للقطاعين الحكومي والخاص

من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين سواء للقطاع الخاص أو للقطاع العام يوم 27 من ديسمبر 2021، 23 من جمادي الأول 1443، ويجدر بنا أن نشير بأن الوزارة تعمل على صرف الرواتب سواء للقطاع العام أو الخاص معتمدة على التقويم الميلادي، وموعد الصرف يختلف في حالة وجود إجازات أسبوعية أو عطلات رسمية بأوامر ملكية، فقد يسبق يوم 27 أو يليه.

موعد صرف الرواتب على مدار عام 1443

ازداد البحث من قبل الموظفين والمواطنين في المملكة العربية السعودية حول موعد الرواتب المقرر صرفها طوال العام، وإليكم المواعيد كالتالي:

سيتم صرف راتب شهر ديسمبر يوم 27 وبذلك فسيكون متبقي عليه 3 أيام.

سيتم صرف رواتب شهر يناير يوم 27 من يناير.

سيوافق موعد صرف رواتب شهر فبراير ليكون 27 من فبراير.

سيوافق موعد صرف رواتب شهر مارس يوم 27.

سيتم صرف رواتب شهر مارس يوم 27.

سيوافق صرف رواتب شهر أبريل يوم 27.

سيم صرف رواتب شهر مايو يوم 26.

موعد صرف رواتب شهر يونيو سيوافق 27.

صرف رواتب شهر يوليو سيوافق يوم 27.

موعد صرف رواتب شهر أغسطس سيوافق يوم 28.

موعد نزول راتب التقاعد

يعد راتب التقاعد الذي يتم منحه للشخص العسكري أو المدني بمثابة مرتب يحصل عليه المواطن بعد خروجه إلى المعاش، وهذا بعدما ينتهي من خدمته أو فترة توظيفه، ويختلف المبلغ المالي الذي سيحصل عليه المتقاعد تبعاً للخبرة أو الدرجة أو المرتبة، وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف المؤهلات التعليمية، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة حرصت على تحديد الراتب ليوافق يوم 26 من ديسمبر، وهذا من أكثر الأمور التي ازداد البحث عنها من قبل العديد من المواطنين.

شهدت محركات البحث تزايد في عمليات البحث حول موعد صرف راتب شهر ديسمبر في المملكة العربية السعودية، فمن الجدير بالذكر أنه يتم وضع رواتب الموظفين في الحساب البنكي الخاص بهم، ليتم بعد ذلك صرفها بالشكل الذي يناسبه، ويذكر أن موعد صرف هذه الرواتب تختلف من شهر لشهر تبعا للعطلات، بالإضافة إلى أنه يختلف حسب التقويم الهجري والميلادي.