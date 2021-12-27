بنما تعلن ضبط 126 طن مخدرات فى 2021

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى بيان إلى أنها ضبطت 81.7 طن فى 2020 و86.8 طن فى 2019 و76.8 طن فى 2018. وأضافت أن السلطات البنمية صادرت خلال هذه العملية أكثر من 12 مليون دولار نقدا وألقت القبض على 710 أشخاص.

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