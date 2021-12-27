الدعم السكني من صندوق التنمية وزارة الإسكان السعودية وموعد صرفه عام 1443

الدعم السكني في المملكة العربية السعودية من أهم مميزات المملكة التي تقدمها للمواطنين حيث يقدم صندوق التنمية في السعودية دعماً كبيرا للمواطن السعودي ويوفر حياة كريمة لهم وسكن يليق بهم ومن أبرز أشكال هذا الدعم التمويل العقاري للتطوير والدعم السكني والذي أعلن صندوق التنمية عن موعد صرفه حسب الشروط والمعايير المطلوبة التي أقرتها وزارة الإسكان في المملكة السعودية ويستمر لمدة 60 يوم ويمكن للمستفيدين من برنامج الدعم السكني في السعودية الاستعلام عن التفاصيل الخاصّة بالدعم المُخصص له من خلال الموقع الرسميّ لسكني من رابط الدعم السكني في السعودية.

موعد صرف الدعم السكني عام 1443

قامت وزارة الإسكان السعودية في المملكة بالإعلان عن موعد صرف الدعم السكني للعام الجديد ويكون بداية من يوم 24 في كل شهر ميلادي ويتغير ذلك موعد صرف الدعم تبعا للعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية فإذا وافق موعد الصرف يوم الجمعة يتم صرف الدعم يوم الخميس وإذا وافق يوم السبت يتم صرف الدعم السكني في السعودية يوم الأحد.

وقد يتم تحديد التكلفة النهائية للتمويل من خلال الاعتماد على معايير إضافية مثل الإلتزامات المالية الأخرى للمستحق، وسوف يتم تحديد تكلفة التمويل بعد تقديم الطلب إلى إحدى وكالات التمويل، ويمكن الإستعلام عن موعد صرف الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:-

يقوم المتقدم بالدخول الى منصة سكنى.

يقوم المتقدم للدعم بكتابة الرقم التعريفي الخاص به والضغط على ليس روبوت.

ثم الانتقال إلى صفحة الخدمات العامة والدخول على خدمة الاستعلام عن رقم الهوية من القائمة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الشخصية.

ثم النقر على زر الاستفسار والاستعلام عن كافة البيانات والتعرف على موعد صرف الدعم.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

لا يحصل المتقدم على أي مساعدات مالية أخرى.

أن يتم تقديم بيان كامل يشمل راتب المقدم على الدعم السكني.

يجب أن يكون المقدم على الدعم السكني من مواطني دولة السعودية سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيما في الأراضي السعودية.

أن يكون المتقدم من المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

أن يكون لدى المتقدم أو أسرته عقار أو أرض أو منزل تمليك.

شروط الدعم السكني 1443