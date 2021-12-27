نجم مانشستر يونايتد يريد الرحيل.. والأندية خذلته

قال المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد رالف رانجنيك إن المهاجم أنطوني مارسيال طلب الرحيل عن النادي، لكنه لا توجد أي عروض للمهاجم الفرنسي حتى الآن وإن النادي ربما يحتاجه بالتشكيلة التي ضربتها الإصابات أو المزيد من حالات كوفيد-19.
وبدأ المهاجم (26 عاما) مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وقال وكيل أعماله هذا الشهر إنه يرغب في الرحيل عن النادي في يناير المقبل للحصول على المزيد من الفرص للمشاركة في المباريات.
وقال رانجنيك لوسائل إعلام بريطانية: "تحدثنا يوم الأربعاء الماضي لمدة طويلة. لقد شرح لي أنه قضى 7 سنوات في يونايتد ويشعر إنه حال الوقت الصحيح للتغيير والانتقال إلى فريق آخر".
وتابع: "يمكنني تفهم موقفه لكن في الجانب الآخر من المهم أيضا رؤية وضع النادي. نحن لا زلنا نعاني من كوفيد-19 وننافس في ثلاث بطولات لا يزال لدينا طموح كبير فيها".
وأضاف: "لقد أبلغته بأنه طالما لم يرغب أي ناد في التعاقد معه فلا ينبغي أن يفكر في مصلحته الشخصية فقط لكن يجب أن يكون أيضا في مصلحة النادي. حتى الآن لا يوجد أي عروض للاعب وإذا استمر هذا الوضع سيبقى في يونايتد".
وقال المدرب الألماني أيضا إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بحاجة إلى أسبوعين لاستعادة لياقته البدنية عقب عودته من دبي، حيث كان يعالج من إصابة في الفخذ.
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