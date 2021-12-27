كيفية إضافة المواليد علي الإقامة بالسعودية وما هي الرسوم بالتفاصيل

كيفية إضافة المواليد علي الإقامة بالمملكة العربية السعودية هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المقيمين الوافدين داخل المملكة. حيث يسعى العديد من الذين رُزقوا بمواليد سواء داخل المملكة أو خارجها لتقنين أوضاعهم من خلال إضافة أطفالهم الجدد علي الإقامات حتي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وكذلك الحفاظ علي حقوق أطفالهم. وقد أتاحت المديرية العامة للجوازات السعودية إمكانية القيام بذلك إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أحد المقرات الحكومية المختصة. ولحرص موقع ثقفني دائماً علي إيضاح المعلومات الخاصة بالمقيمين الوافدين بالمملكة فقد تم التطرق إلي أنواع الإقامات الخاصة بالوافدين والتي منها الإقامة المميزة, كذلك ما هي الإجراءات اللازمة لاستخراج إقامة بدل فاقد, وخلال هذا المقال سيتم شرح كافة التفاصيل الخاصة بكيفية إضافة المواليد علي الإقامة للمقيمين الوافدين إلي المملكة.

كيفية إضافة المواليد علي الإقامة بالسعودية

يقوم الوافدين المقيمين بالمملكة بإضافة المواليد الجدد علي إقاماتهم, وحسبما أعلنت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية أن هناك نوعان من الإجراءات اللازمة لإضافة الأطفال الجدد وهي إما الأطفال داخل المملكة والإجراءات الخاصة بإضافة الأطفال خارج المملكة.

ضرورة القيام بالبدء في الإجراءات قبل مرور عام علي ميلاد الطفل حتي لا يتم فرض غرامة مالية بقيمة (1000) ريال سعودي.

القيام باستخراج جواز سفر للطفل.

صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفل بالإضافة لإحضار الأصل.

القيام بتعبئة نموذج الطلب.

عدد (2) صورة مقاس (4X6).

ضرورة القيام بالبدء في الإجراءات قبل ثلاثة أشهر [ (3) شهور ] علي ميلاد الطفل حتي لا يتم فرض غرامة مالية.

تسديد مبلغ مالي بقيمة (2000) ألف ريال سعودي مقابل تأشيرة الدخول لأول مرة.

القيام باستخراج جواز سفر للطفل.

التامين الطبي علي الطفل.

صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفل بالإضافة لإحضار الأصل.

القيام بتعبئة نموذج الطلب.

عدد (2) صورة مقاس (4X6).

أن سكون الطفل موجود بالمملكة أثناء عملية الإضافة.

أن يكون الوالدين مقيمين بالمملكة وأن تكون الأم موجودة علي كفالة الأب.

وبهذا نكون قد قمنا بشرح تفاصيل إضافة مواليد جدد سواء داخل المملكة أو خارجها.