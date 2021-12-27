هجوم الكونغو الانتحارى.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى

جدة - نرمين السيد - وأسفر الهجوم على مطعم مكتظ فى وسط المدينة أيضا عن إصابة 20 شخصا بجروح، وفق الحصيلة المحدثة الصادرة عن السلطات.
وحمّل الضباط الذين يديرون شؤون المدينة حاليا فى ظل حالة الطوارئ مسؤولية الهجوم إلى جماعة "تحالف القوى الديمقراطية"، وهى واحدة من أكثر المنظمات المسلحة دموية فى المنطقة.
وقال وزير الإعلام باتريك مويايا: "حاليا وصلت الحصيلة المؤقتة للقتلى إلى ثمانية، بينهم ضابط من الكتيبة 22 صودف وجوده فى المطعم مع زوجته وأطفاله"، بالإضافة إلى الانتحاري.
وتابع أن بين الجرحى فتاتين وصبيين وثلاث نساء إحداهن إصابتها بليغة، بالإضافة إلى مسؤولين محليين اثنين.
وقال الجنرال كونستانت نديما، الحاكم العسكرى لمنطقة شمال كيفو، إن التعرف على الانتحارى كان صعبا بسبب حالة جثته، لكنه على ثقة من إمكانية تحقيق ذلك.
وكان بيان للمتحدث باسم المسؤول العسكرى فى بينى الجنرال سيلفان إيكينغي، قد ذكر أن الانتحارى فجر قنبلته عند مدخل مطعم بعد منعه من الدخول.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه شاهد السبت ثلاث جثث ممزقة فى موقع الانفجار داخل مطعم وسط تناثر بقايا الطاولات والكراسى والأكواب.
وقال شاهدان لفرانس برس بأن أكثر من ثلاثين شخصا كانوا يحتفلون بعيد الميلاد فى المطعم حين انفجرت القنبلة.
وأضاف نيكولاس إيكيلا، وهو مقدّم برامج إذاعية فى محطة محلية: "كنت جالسا هناك (...) وكانت هناك دراجة نارية مركونة. فجأة انفجرت الدراجة النارية وسمع دوى يصم الآذان".
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