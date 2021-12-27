المكسيك تسجل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 3719 إصابة مؤكدة جديدة و107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و951003 وعدد الوفيات إلى 298777. ويقول مسؤولون، إن من المرجح ألا تمثل أرقام الوزارة سوى عدد أقل بكثير من حالات الإصابة والوفيات بكورونا.

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