أول حالة وفاة بـ متحور أوميكرون فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنبا الأسترالية أن حالة الوفاة هى لرجل فى الثمانينيات من العمر فى مستشفى ويستميد، وكان مقيمًا فى مرفق لرعاية المسنين غرب سيدني، حيث أصيب بالعدوى.
وكان الرجل قد تلقى جرعتين من لقاح "كوفيد-19"، وكان يعانى من ظروف صحية مرضية مزمنة.
وسجلت أستراليا فى المجمل 9123 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الاصابات فى البلاد إلى 311 ألفا و83 إصابة، فيما شهدت 6 حالات وفاة جديدة من بينها أول وفاة بأوميكرون.. ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 2196 وفاة.
وشددت السلطات فى نيو ساوث ويلز اعتبارًا من الساعة 12.01 صباحًا (بالتوقيت المحلي) حيث عادت أماكن الضيافة أيضًا لاستقبال الاشخاص بحدود شخص واحد لكل مترين مربعين، مع عدم وجود حد للكثافة فى الأماكن المفتوحة. وقالت حكومة نيو ساوث ويلز إن هذه القيود ستستمر حتى 27 يناير المقبل.
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