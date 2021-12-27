زلزال جديد يضرب جزيرة كريت اليونانية

جدة - نرمين السيد - وأفاد معهد الجيوديناميك بأثينا، فى بيان نقلته صحيفة "كاثميرينى" اليونانية صباح اليوم الإثنين، أن الهزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين.
وقال ميشاليس إروتوكريتوس، عمدة جزيرة كاسوس الصغيرة، والأقرب إلى مركز الزلزال، إنه لم تتضرر أى مبان فى أى من الزلزالين كما لم ترد أى انباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.
وفى 18 ديسمبر الحالى، ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق فى البحر بجنوب اليونان، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.
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