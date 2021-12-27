الولايات المتحدة تدعو لانتخابات صومالية سريعة وذات مصداقية

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن بلاده تشعر بقلق عميق بسبب استمرار التأخيرات، إضافة إلى القواعد الإجرائية التى قوضت الثقة فى العملية الانتخابية.
وشدد المتحدث على أنه ينبغى على قادة الصومال الإسراع بالتوصل إلى برلمان يتسم بالشفافية والمصداقية والشمولية، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبحث المخاوف فى ظل أجواء منفتحة ومقبولة.
ونوه برايس إلى أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار فى الصومال، كما سوف تستخدم الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
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