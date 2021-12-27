عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية || التعليم تحدد خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية تتذايد الآن عمليات البحث عليه عبر محرك البحث الرئيسي جوجل ، من قبل جميع منتسبي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم، بعد أن نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن ترقية 15888 موظف وموظفة من المنتسبين إليها في كافة الإدارات التعليمية بمدن المملكة، من الذين أتطلقن عليهم شروط الترقية التي حددتها الوزارة، ليصل الإجمالي الكلي للعاملين بالوزارة التي تم ترقيتهم إلي نحو 32 ألف و872 ،بعد ألأن كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام 2021 عن ترقية 16 ألف و984 موظف وموظفة، لتصبح هي أكبر حركة للترقيات في تاريخ الوزارة منذ أنشاءها.

خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية

أعلنت اليوم وزارة التعليم السعودية عن ألية طباعة المباشرة بعد الترقيات وهي كما يلي.

الدخول عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية. الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. النقر على خانة قراراتي. أختار من قائمة نوع الطلب قرار المباشرة. حدد قرار المباشرة الذي ترغب في طباعته. أضغط على تشغيل وسوف يقوم النظام بعض القرار.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

هو الرابط الرسمي المنوط به إعلان الأسماء التي تم ترقيتها من خلال ألأتباع الخطوات التالية.

الدخول على الرابط الرسمي لنظام فارس edu.moe.gov.sa. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني. أضغط على أستعلام عن النتيجة لتظهر كافة الأسماء التي تم ترقيتها.

كافة العاملون بالوزارة من الإداريين والإداريات.

المستخدمون والمستخدمات.

العاملين في الإدارات التعليمية.

الموظفون في إدارات مكاتب التعليم.

العاملون في مقر ديوان عام الوزارة.

الموظفون في المدارس.

العاملون في الملحقات الثقافية.

المستفيدون من ترقيات وزارة التعليم السعوديةأهداف وزارة التعليم من ترقيات الموظفين

تهدف وزارة التعليم من تلك العملية الضخمة من الترقيات الغير مسبوقة، في رفع مستوى العاملين بها من موظفين من الناحية المادية والأدبية، وتشجيع كافة الموظفين على الاجتهاد للترقي وتحسين أوضاعه الوظيفية والمادية، وتحسن جودة الخدمات التي يقدمها الموظفين بالوزارة للمتعاملين مع الوزارة، من طلاب وأولياء أمور وكافة من يتعامل مع الوزارة من الجمهور.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

نظام فارس هو نظام وضعته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، من أجل تقديم كافة الخدمات الخاصة بالوزارة لمنتسبيها، فمن خلال النظام يمكن التقديم على الترقيات ومعرفة نتائجها كما هو الحال الآن، ويمكن عمل أجازة لمنتسبي الوزارة من خلال النظام، والإطلاع على تقيم العاملين في الوزارة من قبل رؤسائهم المباشرين في العمل، ويعتبر من أفضل الأنظمة التي تقدم خدمات للمتعاملين معها في المملكة والمنطقة العربية.

وزارة التعليم السعودية

وزارة التعليم السعودية من أهم الوزارات في الحكومة السعودية، وهي الوزارة المنوط بها بناء الأجيال التي سوف تنهض بالمملكة، من خلال الحصول على علم متطور يحث على التفكير والتأمل والابتكار، وتعمل الوزارة على تنفيذ رؤية المملكة الاستراتيجية 2030، في النهوض بالتعليم من أجل أن تجعل كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية إلكترونية.