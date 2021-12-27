تقديم المديرية العامة للسجون 1443 رتبة جندي عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa

تقديم المديرية العامة للسجون 1443، حيث أعلنت مديرية السجون التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن رابط تقديم السجون 1443 وظيفة رتبة جندي للرجال وسيكون متاحا لكافة المواطنين الراغبين في التقديم. وتجدر الإشارة إلى أنّ المديرية العامة للسجون قد أنشئت سنة 1388هـ بعد صدور مرسوم ملكيّ مضمونة نصّ على تشكيل هيئة خاصة بالمصلحة العامّة للسجون، على أن يتم الالتفات إلى كون هذه الهيئة لا تختص بشكل نهائي بهيئة الأمن العام بالسعودية. وتتمثل مهمة جندي السجون في الحفاظ على الأمن الداخلي للسجن، وهذه الوظيفة يحلم الكثير من المواطنين السعوديين بأن يشغلوها. لذلك يطرح الكثيرون سؤال: كم راتب الجندي في السّجون 1443؟ وسنتحدث في مقالنا هذا عن رابط تقديم السجون 1443، كما سنذكر شروط التقديم على وظيفة جندي السجون، تابعوا معنا.

تقديم المديرية العامة للسجون 1443

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة عن رابط تقديم السجون 1443، وقد أعلنت عنه المديرية العامة للسجون عن فتح باب القبول للسنة الحالية، وهذا من أجل منح الفرص للمواطنين الذين يرغبون في شغل رتبة جندي بالسجون السعودية. وهذه المديرية تختص بتنظيم أمور السجن، ومراقبة المساجين بحرص كبير، مع الحرص على النظام الداخلي للسجن.

علاوة على ذلك، جلّ من يرغبون في شغل وظائف بالمديرية العامة للسجون، يطرحون سؤال كم يتقاضى جندي السجون 1443. والذي صرّحت المديرية العامة عن قيمته التي تقدر ب 3220 ريال سعودي تصرف لكل الجنود في نهاية كل شهر. مع العلم بأنّ كل الجنود يستفيدون من مجموعة من الامتيازات المالية. وتخصص مبالغ مالية خاصة من أجل بدلات الجنود.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على المتقدمين لوظائف المديرية العامة للسجون، أن يكونوا حاملين لشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها. أما إذا كانت شهاداتهم صادرة من خارج السعودية، فيجب أن يقوموا بمعادلتها وتصدّق في وزارة التعليم العالي بالمملكة. وقد وضعت المديرية العامة رابط خاص للتقديم في وظائف السجون، وذلك عبر المنصة المعروفة أبشر للتوظيف jobs.sa.

شروط التقديم على وظيفة جندي السجون 1443

من أجل تقديم المديرية العامة للسجون 1443 على وظيفة رتبة جندي للرجال التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية، ينبغي أن تتوفر في المتقدم مجموعة من الشروط التي لا يمكن أن يتم قبوله من دون توفرها، وأولى هذه الشروط هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وولد في المملكة وترعرع فيهان ويستثنى من هذا من نشأ مع والديه خارج الوطن من أجل خدمة المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يكون المتقدم حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون له سمعة حسنة ولم يسبق أن حكم عليه قضائيا من قبل، كما يجب أن يكون المتقدم متزوجا من امرأة سعودية الجنسية، وأن لا يكون قد عيّن من قبل لشغل وظيفة في الميدان العسكري، ويحقق شرط التوافق بين الوزن والطول حسب اللائحة الطبية المعتمدة من طرف المديرية المعنية.

علاوة على هذا، يجب أن يجتاز المتقدم كل اختبارات القبول بنجاح، وأن تكون هويته الوطنية سارية المفعول في الفترة التي يقدم فيها طلبه، وبالنسبة للأفراد الحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة، يجب أن يقوموا بمعادلتها لدى وزارة التعليم بالسعودية. وهذه هي الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر في كل شخص يرغب في التقديم لوظائف السجون، ومن دونها لا يمكن قبوله.

موعد تقديم وظائف السجون 1443

كنا قد لخصنا لكم فيما سبق الشروط اللازمة للتقديم في وظائف السجون، وهناك سؤال آخر يدور في أذهان الراغبين في التقديم وهو متى موعد تقديم وظائف السجون 1443، ولا بد أن نشير إلى الموعد سيكون ابتداء من الأحد 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م، وسيستمر التّقديم لمدة خمس أيام إلى غاية الخميس 1443/05/26هـ، الموافق لتاريخ 2021/12/30م.

رابط تقديم السجون 1443

يمكن لكل الراغبين في تقديم المديرية العامة للسجون 1443 بالمملكة العربية السعودية، أن يقدموا طلباتهم عبر منصة التوظيف الإلكتروني أبشر، مع الالتزام باتباع الخطوات التي سنذكرها لكم بدقة، وقد وضعت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، طريقة التسجيل الإلكترونية من أجل توفير الجهد والوقت على الأفراد الذين يرغبون في التقديم لوظائف السجون، وتتمثل فيما يلي:

أولا: الولوج إلى رابط التقديم من خلال منصة أبشر للتوظيف

ثانيا: يضغط المواطن على خانة على الوظائف المتاحة.

ثالثا: تظهر للمتقدم قائمة الوظائف المعلن عنها، يختار منها وظيفة جندي المديرية العامة للسجون.

رابعا: بعد أن يطلع على الاطلاع الأحكام والشروط المتعلقة بالوظيفة، يتعين عليه إدخال البيانات الشخصية الخاصة به، ثم يؤكد طلب تسجيله، وفي الأخير يضغط على زرّ الإرسال ليرسل طلبه.

رواتب العسكريين في المديرية العامة للسجون 1443

لا شكّ في أن كل المتقدمين الذين يرغبون في شغل وظيفة جندي السجون. يتساءلون كم راتب جندي السجون، وحسب ما ورد إلينا فإن قيمة راتبه تبلغ 2800 ريال سعودي. والبدلات 110 ريال سعودي. بالنسبة لجندي أول فهو يتقاضى 2950 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك يتقاضى العريف 3270 ريال سعودي، وكيل رقيب 3870 ريال سعودي. رتبة رقيب يتقاضون 3870 ريال سعودي، أما رئيس رقباء قيمة راتبه 6250 ريال سعودي. ويختلف الراتب باختلاف الرتبة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي حاولنا أن نجيب فيه على مختلف الأسئلة المتعلقة بوظائف المديرية العامة للسجون. وهي رابط تقديم السجون 1443، وشروط تقديم السجون. وموعد تقديم وظائف السجون، كما ذكرنا لكم كم يتقاضى جندي السجون. وحاولنا الإلمام بكافة الأمور التي يهتم بها الراغبون في تقديم المديرية العامة للسجون 1443.