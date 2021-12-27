انفجار يستهدف رتلا عسكريا للتحالف الدولى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام فى بيان، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل يحمل معدات عسكرية للتحالف الدولى منسحبة باتجاه محافظة البصرة بطريقها الى دولة الكويت، على الطريق السريع فى محافظة الديوانية، مما أدى إلى أضرار مادية بإحدى عجلات الرتل".

وأضافت، أنه تم منع أى أرتال عسكرية من دخول العاصمة بغداد، وفقا لقناة "العربية".