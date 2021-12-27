وزير الصحة الإسرائيلي يتوقع فتح المجال الجوي الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز، إنه من المحتمل أن تعيد إسرائيل فتح المجال الجوي في الأسبوع المقبل.
وفي حديثه إلى "KAN News"، أوضح وزير الصحة الإسرائيلي أنه "عندما اتخذنا قرار إغلاق المجال الجوي في البداية، كانت غالبية الإصابات بمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج، إلا أنه الآن باتت الإصابات تنتقل الداخل".
وقال إنه "بمجرد انتشار العدوى، لا جدوى من منع الدخول من الخارج". وأضاف: "لست واثقا من أنه سيتم رفع القيود يوم الأربعاء، ولكن ربما في أسبوع آخر أو شيء من هذا القبيل، ولكن ليس لفترة أطول من الآن".
يذكر أنه تم إغلاق مطارات أمام الأجانب منذ اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في الشهر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف أكثر من 50 دولة على أنها "حمراء"، مما يعني أنه لا يمكن للإسرائيليين زيارتها دون إذن خاص.
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