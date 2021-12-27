سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية ما يقرب من 70 حالة إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" يوم أمس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي المتحور الجديد.
وقالت السلطات الصحية إن البلاد أبلغت عن 69 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" خلال يوم أمس ليصل العدد التراكمي لحالات الإصابة بالمتحور إلى 445.
ومن بين حالات الإصابة المسجلة حديثا، كانت هناك 49 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.
ومن بين الإصابات الوافدة من الخارج، كانت 15 إصابة وافدة من الولايات المتحدة.
وتعد حصيلة اليوم أعلى مستوى منذ تفشي متحور أوميكرون في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بمتحور ”أوميكرون” بكوريا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.