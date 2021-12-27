ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار راى فى الفلبين إلى 389 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، حسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، بأن اجتياح الإعصار "راى" للأقاليم الوسطى والجنوبية تسبب فى تدمير 506 آلاف و404 منازل وقُدرت الأضرار فى البنية التحتية بنحو 16.7 مليار بيزو فلبيني، فى حين بلغت الخسائر الزراعية حوالى 5.3 مليار بيزو.

وضرب "راى" الساحل الشرقى للبلاد قبل حوالى 10 أيام واجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية، وسوى الإعصار منازل بالأرض وألحق أضرارا بالمبانى وعطل خطوط الكهرباء والاتصالات.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا فى المتوسط، وكان أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الفلبين هو "هايان" الذى أودى بحياة أكثر من 6300 شخص وشرد أكثر من أربعة ملايين فى نوفمبر 2013.

ووفقًا لحسابات المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، قدمت الهيئات الحكومية الوطنية حتى الآن 118 مليون بيزو مساعدات للمناطق المتضررة.