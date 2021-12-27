الاحتلال الإسرائيلى يهدم 10 منشآت تجارية فى القدس

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد هدمت الجرافات المنشآت التجارية الفلسطينية بزعم أن المنطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية. كما أقدم جنود الاحتلال الإسرائيلى على إتلاف المعدات والبضائع التى كانت بداخل المنشآت المعتدى عليها والمهدومة، حسبما ذكرت الوكالة الفلسطينية.

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