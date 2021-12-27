العراق: هزة أرضية طفيفة فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الانباء العراقية "واع"، قالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى التابعة لوزارة النقل العراقية، إن "الهزة سجلت فى تمام الساعة 11:49:24 مساء يوم الاحد بالتوقيت المحلى، وقد بلغت قوتها (3) درجات حيث تبعد ( 34) كم جنوب غرب قضاء كفرى من محافظة ديالى.
وقالت الهيئة إن "مواطنى المنطقة لم يشعروا بالهزة الأرضية، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، والإلتزام بالوصايا الزلزالية.
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